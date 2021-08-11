Futbolda ilk hafta maçları belli oldu

KKTC Futbol liglerinde Süper Lig ve 1. Ligi fikstürü çekildi.

Süper Lig’de açılış Doğan Türk Birliği – Cihangir maçı ile başlayacak. Ayrıca ilk hafta Mağusa Türk Gücü ile Dumlupınar arasında derbi maçı oynanacak.

Aksa Süper Lig fikstürü;

Doğan Türk Birliği – Cihangir

Mağusa Türk Gücü

Binatlı – Hamitköy

Küçük Kaymaklı – Baf Ülkü Yurdu

Doğan Türk Birliği – Cihangir

Gönyeli – Türk Ocağı Limasol

Yenicami – Merit Alsancak Yeşilova

Mesarya – Lefke

Girne Halk Evi – Göçmenköy

Aksa 1. Ligi fikstürü;

Esentepe – Mormenekşe

Yeniboğaziçi – Bostancı Bağcıl

Maraş – Çanakkale

Çetinkaya – Dörtyol

Yalova – Düzkaya

İncirli – Gençlik Gücü

İskele – Görneç

Değirmenlik – Karşıyaka