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Futbolda ilk hafta maçları belli oldu

11 Ağustos 2021
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KKTC Futbol liglerinde Süper Lig ve 1. Ligi fikstürü çekildi.

Süper Lig’de açılış Doğan Türk Birliği – Cihangir maçı ile başlayacak. Ayrıca ilk hafta Mağusa Türk Gücü ile Dumlupınar arasında derbi maçı oynanacak.

Aksa Süper Lig fikstürü;

Doğan Türk Birliği – Cihangir
Mağusa Türk Gücü
Binatlı – Hamitköy
Küçük Kaymaklı – Baf Ülkü Yurdu
Doğan Türk Birliği – Cihangir
Gönyeli – Türk Ocağı Limasol
Yenicami – Merit Alsancak Yeşilova
Mesarya – Lefke
Girne Halk Evi – Göçmenköy



Aksa 1. Ligi fikstürü;

Esentepe – Mormenekşe
Yeniboğaziçi – Bostancı Bağcıl
Maraş – Çanakkale
Çetinkaya – Dörtyol
Yalova – Düzkaya
İncirli – Gençlik Gücü
İskele – Görneç
Değirmenlik – Karşıyaka





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11 Ağustos 2021


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