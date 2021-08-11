Futbolda ilk hafta maçları belli oldu

KKTC Futbol liglerinde Süper Lig ve 1. Ligi fikstürü çekildi.
Süper Lig’de açılış Doğan Türk Birliği – Cihangir maçı ile başlayacak. Ayrıca ilk hafta Mağusa Türk Gücü ile Dumlupınar arasında derbi maçı oynanacak.
Aksa Süper Lig fikstürü;
Doğan Türk Birliği – Cihangir
Mağusa Türk Gücü
Binatlı – Hamitköy
Küçük Kaymaklı – Baf Ülkü Yurdu
Doğan Türk Birliği – Cihangir
Gönyeli – Türk Ocağı Limasol
Yenicami – Merit Alsancak Yeşilova
Mesarya – Lefke
Girne Halk Evi – Göçmenköy
Aksa 1. Ligi fikstürü;
Esentepe – Mormenekşe
Yeniboğaziçi – Bostancı Bağcıl
Maraş – Çanakkale
Çetinkaya – Dörtyol
Yalova – Düzkaya
İncirli – Gençlik Gücü
İskele – Görneç
Değirmenlik – Karşıyaka