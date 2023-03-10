Futbolda Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 4-5-8 Mart tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Kadınlar Süper Kupa ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Güllü Dinleyici (Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi) 1 Maç

Kani Kansu Çeliker (Çetinkaya) 1 Maç

Yasin Doğan (Merit Alsancak Yeşilova) 1 Maç

Remzi Betmezoğlu (Türk Ocağı) 1 Maç

İzder Kutay (Göçmenköy) 1 Maç

Doğukan Gören (Yonpaş Dumlupınar) 1 Maç

Mesut Ömer Uçar (Yonpaş Dumlupınar) 2 Maç

Baran Şahinsoy (Cihangir) 2 Maç

Yusuf Pehlivanoğlu (Cihangir) 3 Maç

Emre Ateş (Hamitköy) 1 Maç

Berke Ali Şengünler (Küçük Kaymaklı) 3 Maç

Bedirhan Yıldız (Türk Ocağı) 3 Maç

Hamza Özcü (Lapta) 1 Maç

Berat Akalın (Yeniboğaziçi) 3 Maç

Mustafa Kavuş (İncirli) 2 Maç

Salih Ünlüsoy (Mormenekşe) 2 Maç

Şahin Erol (Mormenekşe) 1 Maç

Mehmet Özdil (Mormenekşe) 1 Maç

Kemal İşkey (Yalova) 2 Maç

Elvin Şirinov (Yalova) 2 Maç

Kaan Karacaaslan (Baf Ülkü Yurdu) 1 Maç

Durmuş Oduncu (Çetinkaya) 2 Maç

Cemal Bibi (Dilekkaya) 2 Maç

Okan Kaya (Cihangir) 2 Maç

İbrahim Yalçınkaya (Cihangir) 3 Maç

Ahmet Mert Demir (Yükseliş) 2 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Zeki Kaşifoğlu (Esentepe) 3 Maç

Kamil Arifoğlu (Mağusa Türk Gücü) 3 Maç

Umut Güden (Dilekkaya) 1 Maç

İshak Ertem (Yeniboğaziçi) 1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Hakan Demir (Yalova)

Hasan Yanaroğlu (Düzkaya)

Ahmet Arıtaş (Yeniboğaziçi)

Üner Hammaloğlu (Dörtyol)

Mert Ateş (Hamitköy)

Ali Bayır (Yenicami)

İrfan Özbaysal (Mormenekşe)

Aydın Gül (Yalova)

Rıdvan Okur (Gönyeli)

Osman Mavideniz (Doğan Türk Birliği)

Salih Can Gül (Doğan Türk Birliği)

Arda Maydon (Mağusa Türk Gücü)

Samet Şimşek (Girne Halk Evi)

Cuma İlkbahar (Yenicami)

Mehmet Beyazbayram (Esentepe)