Futbolda Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 4-5-8 Mart tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Kadınlar Süper Kupa ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Güllü Dinleyici (Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi) 1 Maç
Kani Kansu Çeliker (Çetinkaya) 1 Maç
Yasin Doğan (Merit Alsancak Yeşilova) 1 Maç
Remzi Betmezoğlu (Türk Ocağı) 1 Maç
İzder Kutay (Göçmenköy) 1 Maç
Doğukan Gören (Yonpaş Dumlupınar) 1 Maç
Mesut Ömer Uçar (Yonpaş Dumlupınar) 2 Maç
Baran Şahinsoy (Cihangir) 2 Maç
Yusuf Pehlivanoğlu (Cihangir) 3 Maç
Emre Ateş (Hamitköy) 1 Maç
Berke Ali Şengünler (Küçük Kaymaklı) 3 Maç
Bedirhan Yıldız (Türk Ocağı) 3 Maç
Hamza Özcü (Lapta) 1 Maç
Berat Akalın (Yeniboğaziçi) 3 Maç
Mustafa Kavuş (İncirli) 2 Maç
Salih Ünlüsoy (Mormenekşe) 2 Maç
Şahin Erol (Mormenekşe) 1 Maç
Mehmet Özdil (Mormenekşe) 1 Maç
Kemal İşkey (Yalova) 2 Maç
Elvin Şirinov (Yalova) 2 Maç
Kaan Karacaaslan (Baf Ülkü Yurdu) 1 Maç
Durmuş Oduncu (Çetinkaya) 2 Maç
Cemal Bibi (Dilekkaya) 2 Maç
Okan Kaya (Cihangir) 2 Maç
İbrahim Yalçınkaya (Cihangir) 3 Maç
Ahmet Mert Demir (Yükseliş) 2 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
Zeki Kaşifoğlu (Esentepe) 3 Maç
Kamil Arifoğlu (Mağusa Türk Gücü) 3 Maç
Umut Güden (Dilekkaya) 1 Maç
İshak Ertem (Yeniboğaziçi) 1 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Hakan Demir (Yalova)
Hasan Yanaroğlu (Düzkaya)
Ahmet Arıtaş (Yeniboğaziçi)
Üner Hammaloğlu (Dörtyol)
Mert Ateş (Hamitköy)
Ali Bayır (Yenicami)
İrfan Özbaysal (Mormenekşe)
Aydın Gül (Yalova)
Rıdvan Okur (Gönyeli)
Osman Mavideniz (Doğan Türk Birliği)
Salih Can Gül (Doğan Türk Birliği)
Arda Maydon (Mağusa Türk Gücü)
Samet Şimşek (Girne Halk Evi)
Cuma İlkbahar (Yenicami)
Mehmet Beyazbayram (Esentepe)