Spor
Futbolda 8. Hafta maçlarının programı
Futbolda 8. Hafta maçlarının programı
Futbolda 8. Hafta maçlarının programı şöyle:
Futbol Süper Lig
11 Kasım Cuma
Göçmenköy – Yenicami: Emre Öztaşlı
12 Kasım Cumartesi
Cihangir–M. Değirmenlik: Kerem Eran
Mesarya–Merit A. Yeşilova: Tufan Çerçioğlu
Doğan T. Birliği–Hamitköy: Mustafa Öztugay
Lefke–Mağusa T. Gücü: Osman Özpaşa
13 Kasım Pazar
Y. Dumlupınar–Türk Ocağı: Utku Hamamcıoğlu
Çetinkaya–Gönyeli: Fehim Dayı
K. Kaymaklı–CB Gençlik Gücü: Hüseyin Eyyüpler
Futbol Birinci Lig
12 Kasım Cumartesi
Yeniboğaziçi–Mormenekşe: Mehmet Sezener
Yenierenköy–Dörtyol: Olgun Canik
Düzkaya–. Hacıali Yılmazköy: Hakan Ünal
Lapta–Girne H. Evi: Evren Karademir
Ü. Maraş – Yalova: Zekai Töre
İncirli: Baf Ülkü Yurdu: Hüseyin Özkan
13 Kasım Pazar
PL G. Birliği-Esentepe: Serhan Şimşek
Binatlı–M. Karşıyaka: Ali Özer