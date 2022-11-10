Spor

Futbolda 8. Hafta maçlarının programı

10 Kasım 2022
kktc süper lig haftanın programı











Futbolda 8. Hafta maçlarının programı

Futbolda 8. Hafta maçlarının programı şöyle:

Futbol Süper Lig

11 Kasım Cuma

Göçmenköy – Yenicami: Emre Öztaşlı

12 Kasım Cumartesi

Cihangir–M. Değirmenlik: Kerem Eran
Mesarya–Merit A. Yeşilova: Tufan Çerçioğlu
Doğan T. Birliği–Hamitköy: Mustafa Öztugay
Lefke–Mağusa T. Gücü: Osman Özpaşa

13 Kasım Pazar

Y. Dumlupınar–Türk Ocağı: Utku Hamamcıoğlu
Çetinkaya–Gönyeli: Fehim Dayı
K. Kaymaklı–CB Gençlik Gücü: Hüseyin Eyyüpler

Futbol Birinci Lig

12 Kasım Cumartesi

Yeniboğaziçi–Mormenekşe: Mehmet Sezener
Yenierenköy–Dörtyol: Olgun Canik
Düzkaya–. Hacıali Yılmazköy: Hakan Ünal
Lapta–Girne H. Evi: Evren Karademir
Ü. Maraş – Yalova: Zekai Töre
İncirli: Baf Ülkü Yurdu: Hüseyin Özkan

13 Kasım Pazar

PL G. Birliği-Esentepe: Serhan Şimşek
Binatlı–M. Karşıyaka: Ali Özer



Etiketler
10 Kasım 2022




Başa dön tuşu