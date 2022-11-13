Spor
Futbolda 8.hafta maç sonuçları
Futbolda 8.hafta maç sonuçları
Futbolda 8.hafta maç sonuçları şöyle:
Süper Lig
Cuma
Göçmenköy – Yenicami 1-2
Cumartesi
Doğan T.B. – Hamitköy 1-1
Cihangir – M.Değirmenlik 2-1
Lefke – M.Türk Gücü 1-2
Mesarya – M.A.Yeşilova 0-0
Bugün
Çetinkaya – Gönyeli 1-2
K.Kaymaklı – C.B.G.Gücü 0-0
Y.Dumlupınar – T.Ocağı 1-0
Birinci Lig
Cumartesi
Yeniboğaziçi – Mormenekşe 2-2
Düzkaya – M.H.A Yılmazköy 1-1
Lapta – G.Halk Evi 1-0
Ü.Maraş – Yalova 0-0
Yenierenköy – Dörtyol 0-1
İncirli – B.Ülkü Yurdu 0-2
Bugün
Binatlı – M.Karşıyaka 1-2
P.L.G.Birliği – Esentepe 1-1