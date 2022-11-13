Spor

Futbolda 8.hafta maç sonuçları

13 Kasım 2022









Futbolda 8.hafta maç sonuçları



Futbolda 8.hafta maç sonuçları şöyle:

Süper Lig

Cuma

Göçmenköy – Yenicami 1-2

Cumartesi

Doğan T.B. – Hamitköy 1-1

Cihangir – M.Değirmenlik 2-1

Lefke – M.Türk Gücü 1-2

Mesarya – M.A.Yeşilova 0-0

Bugün

Çetinkaya – Gönyeli 1-2

K.Kaymaklı – C.B.G.Gücü 0-0

Y.Dumlupınar – T.Ocağı 1-0

 

Birinci Lig

Cumartesi

Yeniboğaziçi – Mormenekşe 2-2

Düzkaya – M.H.A Yılmazköy 1-1

Lapta – G.Halk Evi 1-0

Ü.Maraş – Yalova 0-0

Yenierenköy – Dörtyol 0-1

İncirli – B.Ülkü Yurdu 0-2

Bugün

Binatlı – M.Karşıyaka 1-2

P.L.G.Birliği – Esentepe 1-1



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13 Kasım 2022




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