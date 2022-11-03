Spor

Futbolda 7. Haftanın programı

3 Kasım 2022
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Futbolda 7. Haftanın programı



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri’nde 7.haftanın program şöyle;

Cuma

Süper Lig

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı-Cihangir(Osman özpaşa)

Cumartesi

Süper Lig

Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: MA Yeşilova-Y.Dumlupınar (Ali Özer)

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-Mesarya (Utku Hamamcıoğlu)

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü-Çetinkaya (Mustafa Öztugay)

Gönyeli Stadı : Gönyeli-Kaymaklı (Serhan Şİmşek)

 

Birinci Lig

Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe-Lapta (Emre Öztaşlı)

Karşıyaka Şengül Törehan Stadı: M.Karşıyaka-PL Gençler Birliği (Tufan Çerçioğlu)

Dörtyol Adem Nural Stadı: Dörtyol-Binatlı (Hakan Ünal)

Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı: MH Yılmazköy-Yenierenköy (Fatih Bardakçıoğlu)

Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova-Düzkaya (Hüseyin Eyyüpler)

Pazar

Süper Lig

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: M.Değirmenlik-Lefke (Serkan Özdenkçi)

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Göçmenköy (Cenk Aras Özfuttu)

Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahas: Gençlik Gücü-Doğan Türk Birliği (Yusuf Atlar)

Birinci Lig

Girne Pia Bella Sahası: Girne Halk Evi-İncirli( Selim Kaynarca)

Güzelyurt BÜY Alpay Volkan Sahası:Baf Ülkü Yurdu-Maraş (Rıdvan Çetinkaya)

 



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3 Kasım 2022