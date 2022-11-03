Futbolda 7. Haftanın programı
Futbolda 7. Haftanın programı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri’nde 7.haftanın program şöyle;
Cuma
Süper Lig
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı-Cihangir(Osman özpaşa)
Cumartesi
Süper Lig
Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: MA Yeşilova-Y.Dumlupınar (Ali Özer)
Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-Mesarya (Utku Hamamcıoğlu)
Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü-Çetinkaya (Mustafa Öztugay)
Gönyeli Stadı : Gönyeli-Kaymaklı (Serhan Şİmşek)
Birinci Lig
Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe-Lapta (Emre Öztaşlı)
Karşıyaka Şengül Törehan Stadı: M.Karşıyaka-PL Gençler Birliği (Tufan Çerçioğlu)
Dörtyol Adem Nural Stadı: Dörtyol-Binatlı (Hakan Ünal)
Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı: MH Yılmazköy-Yenierenköy (Fatih Bardakçıoğlu)
Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova-Düzkaya (Hüseyin Eyyüpler)
Pazar
Süper Lig
Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: M.Değirmenlik-Lefke (Serkan Özdenkçi)
Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Göçmenköy (Cenk Aras Özfuttu)
Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahas: Gençlik Gücü-Doğan Türk Birliği (Yusuf Atlar)
Birinci Lig
Girne Pia Bella Sahası: Girne Halk Evi-İncirli( Selim Kaynarca)
Güzelyurt BÜY Alpay Volkan Sahası:Baf Ülkü Yurdu-Maraş (Rıdvan Çetinkaya)