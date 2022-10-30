Spor
Futbolda 6.haftanın toplu sonuçları
Futbolda 6.haftanın toplu sonuçları
Futbolda 6.haftanın toplu sonuçları açıklandı.
Sonuçlar şöyle:
Birinci Lig
Lapta 0-3 Esentepe
Binatlı 2-4 M.H.A. Yılmazköy
Ü.Maraş 1-2 G.Halk Evi
P.L.G. Birliği 3-0 Dörtyol
Yeniboğaziçi 4-2 M.Karşıyaka
Düzkaya 4-3 Yenierenköy
Yalova 0-4 B.Ülkü Yurdu
İncirli 1-1 Mormenekşe
Süper Lig
Doğan T.B 7-1 Göçmenköy
Çetinkaya 0-1 M.Değirmenlik
K.Kaymaklı 0-1 M.Türk Gücü
Cihangir 3-0 M.A.Yeşilova
Lefke 2-0 T.Ocağı
Mesarya 2-0 Hamitköy
Y.Dumlupınar 1-1 Yenicami
C.B.G.Gücü 3-0 Gönyeli