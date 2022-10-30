Spor

Futbolda 6.haftanın toplu sonuçları

30 Ekim 2022











Futbolda 6.haftanın toplu sonuçları

Futbolda 6.haftanın toplu sonuçları açıklandı.

Sonuçlar şöyle:

Birinci Lig

Lapta 0-3 Esentepe

Binatlı 2-4 M.H.A. Yılmazköy

Ü.Maraş 1-2 G.Halk Evi

P.L.G. Birliği 3-0 Dörtyol

Yeniboğaziçi 4-2 M.Karşıyaka

Düzkaya 4-3 Yenierenköy

Yalova 0-4 B.Ülkü Yurdu

İncirli 1-1 Mormenekşe

Süper Lig

Doğan T.B 7-1 Göçmenköy

Çetinkaya 0-1 M.Değirmenlik

K.Kaymaklı 0-1 M.Türk Gücü

Cihangir 3-0 M.A.Yeşilova

Lefke 2-0 T.Ocağı

Mesarya 2-0 Hamitköy

Y.Dumlupınar 1-1 Yenicami

C.B.G.Gücü 3-0 Gönyeli



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30 Ekim 2022






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