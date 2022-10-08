Spor

Futbolda 3.hafta maçları saat 15:30’da başlayacak

8 Ekim 2022









Futbolda 3.hafta maçları saat 15:30’da başlayacak



Program şöyle:

AKSA Süper Lig

Dün: Yenicami–Çetinkaya: 5-1

Bugün

AKSA Süper Lig

M.Değirmenlik–Gönyeli: Mustafa Öztugay

MxA. Yeşilova–K. Kaymaklı: Zekai Töre

Hamitköy–Lefke: Hakan Ünal

 

AKSA Birinci Lig

Mormenekşe–Baf Ü. Yurdu: Hüseyin Özkan

Hacıali Yılmazköy–Lapta: İsmail Ercan

Yenierenköy–Yeniboğaziçi: Şakir Azizoğlu

Girne H. Evi–Düzkaya: Mehmet Sezener

Yarın

AKSA Süper Lig

Türk Ocağı–CB Gençlik Gücü: Fehim Dayı

Göçmenköy–Cihangir: Emre Öztaşlı

Mesarya–Y. Dumlupınar: Kerem Eran

 

AKSA Birinci Lig

Esentepe–Yalova: Evren Karademir

M.Karşıyaka–Ünimar Maraş: Hüseyin Eyyüpler

Dörtyol–İncirli: Turgay Misk

Binatlı–Pera L. G. Birliği: Serhan Şimşek

 

10 Ekim Pazartesi

AKSA Süper Lig – 19:00

Mağusa T. Gücü–Doğan T. Birliği: Osman Özpaşa



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8 Ekim 2022






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