Spor
Futbolda 3.hafta maçları saat 15:30’da başlayacak
Futbolda 3.hafta maçları saat 15:30’da başlayacak
Program şöyle:
AKSA Süper Lig
Dün: Yenicami–Çetinkaya: 5-1
Bugün
AKSA Süper Lig
M.Değirmenlik–Gönyeli: Mustafa Öztugay
MxA. Yeşilova–K. Kaymaklı: Zekai Töre
Hamitköy–Lefke: Hakan Ünal
AKSA Birinci Lig
Mormenekşe–Baf Ü. Yurdu: Hüseyin Özkan
Hacıali Yılmazköy–Lapta: İsmail Ercan
Yenierenköy–Yeniboğaziçi: Şakir Azizoğlu
Girne H. Evi–Düzkaya: Mehmet Sezener
Yarın
AKSA Süper Lig
Türk Ocağı–CB Gençlik Gücü: Fehim Dayı
Göçmenköy–Cihangir: Emre Öztaşlı
Mesarya–Y. Dumlupınar: Kerem Eran
AKSA Birinci Lig
Esentepe–Yalova: Evren Karademir
M.Karşıyaka–Ünimar Maraş: Hüseyin Eyyüpler
Dörtyol–İncirli: Turgay Misk
Binatlı–Pera L. G. Birliği: Serhan Şimşek
10 Ekim Pazartesi
AKSA Süper Lig – 19:00
Mağusa T. Gücü–Doğan T. Birliği: Osman Özpaşa