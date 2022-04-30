Spor

Futbolda 29. hafta maçlarının sonuçları

30 Nisan 2022







Futbolda 29. hafta maçlarının sonuçları

AKSA 1.Lig’de 29.hafta tamamlandı. Bostancı Bağcıl’ın ligden ihraç edilmesi sonrasında, Çetinkaya hükmen galip gelerek AKSA 1.Lig’de 2021-2022 sezonunun şampiyonluğunu ilan etmişti.




China Bazaar Gençlik Gücü ise bugün aldığı galibiyetle ligi 2. sırada tamamlamayı garantiledi ve AKSA Süper Lig’e terfi eden ikinci takım oldu.



Ligde Play-Off potasında Miracle Değirmenlik, Larnaka Gençler Birliği, Karşıyaka ve Dörtyol bulunurken, Esentepe ile Dörtyol Play-Off’un son takımı olmak için son haftayı bekleyecek. Ligde Play-Out potası belirlenirken Maraş, Yalova, İncirli ve Çanakkale puan farkı yeterse Play-Out mücadelesi verecek.

Futbolda günün sonuçları:

AKSA Süper Lig ve 1. Lig’de günün maçları tamamlandı.

AKSA Süper Lig ve 1. Lig’de günün maçları tamamlandı. İşte sonuçlar:

AKSA Süper Lig

Doğan T. Birliği – Türk Ocağı: 2-1

Hamitköy – Mağusa T. Gücü: 0-2

Y. Dumlupınar – K. Kaymaklı: 1-1

Baf Ü. Yurdu – Lefke: 0-2

AKSA 1. Lig

C. B. Gençlik Gücü – Yalova: 2-0

Karşıyaka-Maraş: 2-0

Dörtyol – İncirli: 1-0

Yenibaoğziçi – Mormenekşe: 1-0

Esentepe – Miracle Değirmenlik: 1-1



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30 Nisan 2022


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