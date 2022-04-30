Futbolda 29. hafta maçlarının sonuçları
Futbolda 29. hafta maçlarının sonuçları
AKSA 1.Lig’de 29.hafta tamamlandı. Bostancı Bağcıl’ın ligden ihraç edilmesi sonrasında, Çetinkaya hükmen galip gelerek AKSA 1.Lig’de 2021-2022 sezonunun şampiyonluğunu ilan etmişti.
China Bazaar Gençlik Gücü ise bugün aldığı galibiyetle ligi 2. sırada tamamlamayı garantiledi ve AKSA Süper Lig’e terfi eden ikinci takım oldu.
Ligde Play-Off potasında Miracle Değirmenlik, Larnaka Gençler Birliği, Karşıyaka ve Dörtyol bulunurken, Esentepe ile Dörtyol Play-Off’un son takımı olmak için son haftayı bekleyecek. Ligde Play-Out potası belirlenirken Maraş, Yalova, İncirli ve Çanakkale puan farkı yeterse Play-Out mücadelesi verecek.
Futbolda günün sonuçları:
AKSA Süper Lig ve 1. Lig’de günün maçları tamamlandı.
AKSA Süper Lig ve 1. Lig’de günün maçları tamamlandı. İşte sonuçlar:
AKSA Süper Lig
Doğan T. Birliği – Türk Ocağı: 2-1
Hamitköy – Mağusa T. Gücü: 0-2
Y. Dumlupınar – K. Kaymaklı: 1-1
Baf Ü. Yurdu – Lefke: 0-2
AKSA 1. Lig
C. B. Gençlik Gücü – Yalova: 2-0
Karşıyaka-Maraş: 2-0
Dörtyol – İncirli: 1-0
Yenibaoğziçi – Mormenekşe: 1-0
Esentepe – Miracle Değirmenlik: 1-1