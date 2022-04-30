Futbolda 29. hafta maçlarının sonuçları

AKSA 1.Lig’de 29.hafta tamamlandı. Bostancı Bağcıl’ın ligden ihraç edilmesi sonrasında, Çetinkaya hükmen galip gelerek AKSA 1.Lig’de 2021-2022 sezonunun şampiyonluğunu ilan etmişti.

China Bazaar Gençlik Gücü ise bugün aldığı galibiyetle ligi 2. sırada tamamlamayı garantiledi ve AKSA Süper Lig’e terfi eden ikinci takım oldu.

Ligde Play-Off potasında Miracle Değirmenlik, Larnaka Gençler Birliği, Karşıyaka ve Dörtyol bulunurken, Esentepe ile Dörtyol Play-Off’un son takımı olmak için son haftayı bekleyecek. Ligde Play-Out potası belirlenirken Maraş, Yalova, İncirli ve Çanakkale puan farkı yeterse Play-Out mücadelesi verecek.

Futbolda günün sonuçları:

AKSA Süper Lig ve 1. Lig’de günün maçları tamamlandı.

AKSA Süper Lig ve 1. Lig’de günün maçları tamamlandı. İşte sonuçlar:

AKSA Süper Lig

Doğan T. Birliği – Türk Ocağı: 2-1

Hamitköy – Mağusa T. Gücü: 0-2

Y. Dumlupınar – K. Kaymaklı: 1-1

Baf Ü. Yurdu – Lefke: 0-2

AKSA 1. Lig

C. B. Gençlik Gücü – Yalova: 2-0

Karşıyaka-Maraş: 2-0

Dörtyol – İncirli: 1-0

Yenibaoğziçi – Mormenekşe: 1-0

Esentepe – Miracle Değirmenlik: 1-1