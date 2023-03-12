Futbolda 20. haftanın maç sonuçları - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mart 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Futbolda 20. haftanın maç sonuçları

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Futbolda 20. haftanın maç sonuçları


Cuma

AKSA Süper Lig
Çetinkaya – Türk Ocağı:0-3
Doğan T. Birliği – Gönyeli:5-0

Dün

AKSA Süper Lig

Cihangir – Yenicami:2-3

CB Gençlik Gücü – Mağusa T. Gücü: 0-4

Mesarya – Göçmenköy:Ertelendi

AKSA Birinci Lig

Yalova – Girne Halk Evi: 0-1

Lapta – M.Karşıyaka: 0-1

P.L. G. Birliği – M. H. Yılmazköy: 2-2

Bugün
AKSA Süper Lig

Y.Dumlupınar – Hamitköy: 3-0

Lefke – Merit A. Yeşilova: 0-0

AKSA Birinci Lig
Yeniboğaziçi – Dörtyol: 5-0

Ünimar Maraş – Mormenekşe: 1-3

İncirli – Esentepe: 0-5

Düzkaya – Baf Ülkü Yurdu:1-2

Binatlı – Yenierenköy: 1-2

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