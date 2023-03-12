Futbolda 20. haftanın maç sonuçları
Cuma
AKSA Süper Lig
Çetinkaya – Türk Ocağı:0-3
Doğan T. Birliği – Gönyeli:5-0
Dün
AKSA Süper Lig
Cihangir – Yenicami:2-3
CB Gençlik Gücü – Mağusa T. Gücü: 0-4
Mesarya – Göçmenköy:Ertelendi
AKSA Birinci Lig
Yalova – Girne Halk Evi: 0-1
Lapta – M.Karşıyaka: 0-1
P.L. G. Birliği – M. H. Yılmazköy: 2-2
Bugün
AKSA Süper Lig
Y.Dumlupınar – Hamitköy: 3-0
Lefke – Merit A. Yeşilova: 0-0
AKSA Birinci Lig
Yeniboğaziçi – Dörtyol: 5-0
Ünimar Maraş – Mormenekşe: 1-3
İncirli – Esentepe: 0-5
Düzkaya – Baf Ülkü Yurdu:1-2
Binatlı – Yenierenköy: 1-2
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