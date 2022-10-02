Spor

Futbolda 2.haftanın sonuçları ve maç programı

2 Ekim 2022









Futbolda 2.haftanın sonuçları ve maç programı



AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig’de günün maçları tamamlandı.

Dünün maç sonuçları ve maç programı şöyle:

AKSA SÜPER LİG

Doğan T.B. – Dumlupınar:0-2

Gönyeli – Türk Ocağı:2-0

G.Gücü – A.Yeşilova:4-0

Lefke – Göçmenköy:0-0

 

AKSA 1.LİG

İncirli – M.H.Yılmazköy:3-4

Lapta – Yenierenköy:6-2

Yeniboğaziçi – Binatlı:0-2

Düzkaya – Gençler Birliği:1-2

 

Günün Maçları:

AKSA SÜPER LİG

Şht.Hüseyin Ruso Stadı

16.30: K.Kaymaklı – Yenicami

 

Atatürk Stadı

16.30: Çetinkaya – Hamitköy

 

Cihangir Stadı

16.30: Cihangir – Mesarya

 

AKSA 1.LİG

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

16.30: Girne Halk Evi – Mormenekşe

 

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

16.30: Baf Ülkü Yurdu – Esentepe

 

Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı

16.30: Yalova – M.Karşıyaka

 

Maraş Necip Halil Kartal Stadı

16.30: Maraş – Dörtyol

3 Ekim Pazartesi

AKSA SÜPER LİG

Dr.Fazıl Küçük Stadı

19.00: M.Türk Gücü – Değirmenlik



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2 Ekim 2022






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