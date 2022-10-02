Futbolda 2.haftanın sonuçları ve maç programı
Futbolda 2.haftanın sonuçları ve maç programı
AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig’de günün maçları tamamlandı.
Dünün maç sonuçları ve maç programı şöyle:
AKSA SÜPER LİG
Doğan T.B. – Dumlupınar:0-2
Gönyeli – Türk Ocağı:2-0
G.Gücü – A.Yeşilova:4-0
Lefke – Göçmenköy:0-0
AKSA 1.LİG
İncirli – M.H.Yılmazköy:3-4
Lapta – Yenierenköy:6-2
Yeniboğaziçi – Binatlı:0-2
Düzkaya – Gençler Birliği:1-2
Günün Maçları:
AKSA SÜPER LİG
Şht.Hüseyin Ruso Stadı
16.30: K.Kaymaklı – Yenicami
Atatürk Stadı
16.30: Çetinkaya – Hamitköy
Cihangir Stadı
16.30: Cihangir – Mesarya
AKSA 1.LİG
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
16.30: Girne Halk Evi – Mormenekşe
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
16.30: Baf Ülkü Yurdu – Esentepe
Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı
16.30: Yalova – M.Karşıyaka
Maraş Necip Halil Kartal Stadı
16.30: Maraş – Dörtyol
3 Ekim Pazartesi
AKSA SÜPER LİG
Dr.Fazıl Küçük Stadı
19.00: M.Türk Gücü – Değirmenlik