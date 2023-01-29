Futbolda 16.haftanın toplu sonuçları - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Ocak 29, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Futbolda 16.haftanın toplu sonuçları

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Futbolda 16.haftanın toplu sonuçları

Süper Lig

Dün

MTG-TOL: 1-0
Kaymaklı-Hamitköy: 4-2
Çetinkaya-Göçmenköy: 0-0

Bugün

CB Gençlik Gücü-Yenicami: 1-4
Gönyeli-MA Yeşilova: 1-1
Lefke-Mesarya: 0-0
Cihangir-Y.Dumlupınar: 3-1

Birinci Lig

Dün

Düzkaya-Mormenekşe: 0-0
Yeniboğaziçi-PL Gençler Birliği: 1-2
İncirli-Yenierenköy: 2-1
Lapta-Bİnatlı: 3-0

Bugün

Yalova-Dörtyol: 2-0
Girne Halk Evi-Esentepe: 0-3
Ü.Maraş-MH Yılmazköy: 3-0
Baf Ülkü YUrdu-M.Karşıyaka: 2-1

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