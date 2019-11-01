Futbolculara getirilecek yıllık yüzde 40 vergide yeni gelişme: 31 Ekim’den önce sözleşme yapanları kapsamayacak

Yıllık geliri 500 bin TL’yi aşan futbolcuların gelir vergisi oranı yüzde 40’a çıkarılmış düzenleme oldukça ses getirmişti.

Sözcü’nün aktardığına göre dün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan bir düzenlemeye göre futbolculara getirilen yüzde 40’lık verginin, sözleşmesi 31 Ekim 2019’dan önce yapılmış olan futbolcuları etkilemeyeceği ifade edildi.

Beyanname verecek futbolcular; yüzde 40’a göre vergi hesabı yapıp, yıl içinde kulüplerin ödediği yüzde 20’lik vergi stopajını ise hesaplanan vergiden mahsup edip (düşüp) kalan vergi tutarını vergi dairesine ödeyecekler. Yani kulüplerin futbolcu için ödediği vergi yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıktı. Futbolcuya ise ekstra yüzde 20 gelir vergisi getirilmiş oldu.

Yüzde 15 vergi kulüpler tarafından ödeniyordu

Yani diğer bir değişle kulüp ve Falcao yüzde 40 vergi ödemekten kurtuldu. Önceki halinde futbolcuların yüzde 15’lik gelir vergisi kulüpler tarafından ödeniyor, SGK daha sonra bu parayı kulüplere amatör şubelere harcamaları için iade ediyordu. Artık bu para iade de edilmeyecek.

Eğer düzenleme geçmeseydi Falcao kendisi için 1 milyon euro, kulüp de Falcao için 1 milyon euro vergi ödeyecekti.

Bugünden itibaren yeni tarife

Fenerbahçe’nin yıldız 10 numarası Max Kruse ise yıllık 2.5 milyon euro alıyor. Kruse düzenleme geçse 1 milyon euroluk bir vergi ile karşı karşıya kalacaktı. Fenerbahçe Alman yıldız için 500 bin euro, oyuncu da kendisi için 500 bin euro ödemiş olacaktı.

Sözleşmesi 1 Kasım 2019’dan itibaren yapılan futbolcular yıllık kazançları 500 bin TL’den fazla ise yüzde 40’lık vergi ile karşı karşıya kalacak. Sözleşmede ekstra bir hüküm yoksa vergi kulüp ve futbolcu arasında bölüşülecek.