Futbol bitti mi?

Futbolda yarın gerçekleşecen mali genel kurulda “yeni sezon ne olacak?” gündemi de oylanacak. Havadis, kulüplerin düşüncesini öğrendi.

SEZON 2021’DE BAŞLAYACAK

Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’nun, Kulüpler Birliği yöneticileri ile görüşerek yeni sezonun 20 Ocak’ta başlaması konusunda hemfikir oldu. Yeni sezon tek devre ve 15 hafta sürecek. Ardından ilk 8 ve son 8 takım iki ayrı grupta şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi verecek

GENEL KURUL ONAYLAYACAK

KTFF Başkanı Sertoğlu’nun, kulüpler birliği yöneticileri ve yönetimde olmayan kulüp başkanları ile de bu düşüncelerini yaplaştığı ve yarın gerçekleşecek genel kurulda bu düşüncenin oylanacağı öğrenildi. Halk Evi Başkanı Veli Esendağlı’nın dün gece kulüp başkanları ile organize ettiği toplantıya da başkanların katılmama çağrısı yapıldığı söyleniyor

KASIM-ARALIK’TA ANTRENMAN İZNİ

Futbol için antrenman izni konusunda ise öngörünün Kasım sonu veya Aralık başı olduğu öğrenildi. Federasyon takımlara antrenmana başlamak için Kasım sonu veya Aralık başında izin verecek ve 20 Ocak haftasında da Çarşamba-Pazar olacak şekilde lig maçlarını başlatacağını duyuracak

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE GÖRÜŞÜLDÜ

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun Sağlık Bakanlığı ile de bu konuda gerekli görüşmeleri yaptığı öğrenildi. Bakanlık müsteşarının, Başbakan’a futbolu yasaklama düşünceleri olmadığını ilettiği, ancak KTFF’nin futbol takımlarına test ve karantina konusunda imkan sağlanabilmesi adına 2020’de futbolu başlatmayacağı gelen haberler arasıda