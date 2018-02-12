Funda Arar gönüllere aktı

Türkiye’nin güçlü kadın vokallerinden Funda Arar Girne’deki Vuni Palace&Viva Casino’da sahne alarak birbirinden güzel şarkılarıyla konukları kendinden geçirdi

Sevgililer Günü’ne sayılı günlerin kaldığı şu dönemde Vuni Palace&Viva Casino duyguların sel olup akacağı bir konserle konuklarını mest etti. Sahnelerin güzel şarkıcılarından ve güçlü seslerinden Funda Arar önceki akşam Girne’de hizmet veren Vuni Palace&Viva Casino sahnesinde konukları kendinden geçirdi.

Geçmişten günümüze birbirinden güzel ve unutulmaz şarkılarına getirdiği capcanlı yorumla gönüllere akan sanatçı romantizmi ve eğlenceyi doruklara taşırken hareketli parçalarda seslendirdi.