Fuhuş zanlıları 2 gün daha tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen Fuhuş Yapmak Kastıyla Zorla Alıkoyma, fuhşa Teşvik, fahişelik Yaptırma Ve Cinsi Münasebet Kasti ile alıkoyma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sharon Blessing Chuike , Promise Ben David, Chinedu Emmanuel Ibekwe ve Esther Montse Iwellome tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan 1-Sharon Blessing Chuike (K-38), zanlı 2-Promise Ben David (K-27) ve 3-Chinedu Emmanuel IBEKWE(E-19) ve zanlı 4 Esther Montse Iwellome’un (K-29) Fuhuş Yapmak Kastıyla Zorla Ahkoyma, fuhuşa Teşvik, fahişelik Yaptırma Ve Cinsi Münasebet Kasti ile alıkoyma suçlarından methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 23 Ocak 2023 tarihinde saat 12:35 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube’ye gelen Lefkoşa’da sakin O. A.’nın yapmış olduğu şikayette, Kasım 2022 – Ocak 2023 tarihleri arasında Lefkoşa’da aynı yerde sakin Chibuike Blessıng (K-36) KKTC’de öğrenci kaydı yapacağı gerekçesi ile Nijerya’dan gelmesini sağladığı O.A.’nın (K- 28) pasaportunu alıkoyarak para karşılığında zorla birçok erkekler cinsi munasebette bulunmasını sağlayıp adı edilene fahişelik yaptırıp fuhuşa teşvik edip, cinsi münasebete girdiği erkeklerden para almak sureti ile fuhuş yoluyla kazanç elde ettiğini anlattı.

Polis, 23 Ocak 2023 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden arama emri temin edilmiş ancak konu adreste herhangi bir şahıs tespit edilemediğini belirtti. Polis, 24 Ocak 2023 tarihinde zanlıların aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edildiğini söyledi.

Polis, konu adreste 2 not defteri tespit edilip emare olarak teslim alındığını ve zanlıların suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Polis, bu aşamada zanlıların 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.