Fuat Oktay yarın KKTC’ye geliyor

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çalışma ziyareti kapsamında, yarın KKTC’ye gelecek.

TC Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fuat Oktay, KKTC’de bir dizi temas ve incelemelerde bulunacak.

Güvercinlik Köyünde, 2021 yılı anlaşmasında kaynak ayrılarak, yapımına başlanması planlanan Organize Sanayi Bölgesi III. Etap arazisinde incelemelerde bulunacak Oktay, ardından Gazimağusa Belediye Başkanı ile bir araya gelecek.

Oktay, bir süredir çekimleri Gazimağusa’da devam eden ve Kıbrıs’a dair gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin galasına da katılacak.