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Fuat Oktay KKTC’de

21 Mayıs 2021
Fuat Oktay





TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC’ye geldi.

Oktay’ı, Ercan Havaalanı’nda Başbakan Ersan Saner, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakanlar, milletvekilleri ve devlet yetkilileri karşıladı.

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21 Mayıs 2021


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