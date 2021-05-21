Fuat Oktay KKTC’de

TC Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay KKTC\u2019ye geldi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nOktay\u2019\u0131, Ercan Havaalan\u0131\u2019nda Ba\u015fbakan Ersan Saner, TC Lefko\u015fa B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Ali Murat Ba\u015f\u00e7eri, baz\u0131 bakanlar, milletvekilleri ve devlet yetkilileri kar\u015f\u0131lad\u0131.\r\nT\u00f6ren yar\u0131n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAnadolu Ajans\u0131\u2019n\u0131n haberine g\u00f6re, iki g\u00fcnl\u00fck ziyareti kapsam\u0131nda Oktay\u2019a, T\u00fcrkiye Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Bekir Pakdemirli e\u015flik edecek.\r\nOktay\u2019\u0131n, KKTC\u2019de tar\u0131m alanlar\u0131nda ya\u015fanan sulama sorununu ortadan kald\u0131rmak i\u00e7in ba\u015flat\u0131lan ve in\u015faat\u0131 tamamlanan \u201cKKTC Sulamalar\u0131 \u0130letim T\u00fcneli I\u015f\u0131k G\u00f6r\u00fcnme T\u00f6reni\u201dne kat\u0131laca\u011f\u0131 kaydedildi.\r\nT\u00f6rene T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n da video konferans y\u00f6ntemiyle kat\u0131lmas\u0131 bekleniyor. Oktay daha sonra AK Parti Gen\u00e7lik Kollar\u0131 Merkez Y\u00f6netim Kurulu \u00fcyeleri ile T\u00fcrkiye\u2019deki t\u00fcm illerin AK Parti Gen\u00e7lik Kollar\u0131 Ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n da kat\u0131laca\u011f\u0131 \u201cT\u00fcrkiye-KKTC Gen\u00e7lik Bulu\u015fmas\u0131\u201dna i\u015ftirak edecek.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n