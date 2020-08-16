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Fuat Oktay: Fransa’nın adada askeri uçaklarını konuşlandırması kabul edilemez

16 Ağustos 2020
Fuat Oktay, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, KKTC, AB,

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Fransa’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ortak tatbikatlar düzenleyerek 1959-60 Anlaşmaları hilafına adada askeri uçaklarını konuşlandırması hiçbir şart ve ahvalde kabul edilemez” dedi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Fransa’nın GKRY ile ortak tatbikatlar düzenleyerek 1959-60 Anlaşmaları hilafına adada askeri uçaklarını konuşlandırması hiçbir şart ve ahvalde kabul edilemez. Fransa’nın Kıbrıs’la ilgili meselelerde macera aramaması, çok daha sorumlu davranması esastır. AB başta olmak üzere, uluslararası çevrelerin de Fransa’nın bölgedeki şımarık, saldırgan ve hukuk tanımaz tavırlarına karşı tutum almaları elzemdir.

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin hilafına hiçbir girişimin yürütülme şansı olamaz. Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya, haklı ve meşru mücadelesine kayıtsız şartsız destek vermeye devam edecektir. Ve, kendi yetki sahasındaki çalışmalarını da kararlı bir şekilde Yavuz’la sürdürecektir” ifadesini kullandı.


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