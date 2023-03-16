Freddy Kasırgası Mozambik’te en az 10 kişinin ölümüne neden oldu

Mozambik Radyosu’nun haberine göre kasırga, ülkenin Zambezia bölgesinde etkili oldu.

Kasırga nedeniyle ülkede en az 10 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Ülkede kasırganın etkili olduğu bölgeden 22 bin kişi tahliye edilerek, daha güvenli bölgelere kurulan çadırlara yerleştirildi.

Dünya Meteoroloji Örgütü, ilk kez geçen ay oluşarak 21 Şubat’ta Madagaskar’ı, 3 gün sonra da Mozambik’i etkileyen Freddy’nin, tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı.

Kasırga nedeniyle Madagaskar’da yaklaşık 226 bin, Mozambik’te ise 163 bin kişi olumsuz etkilendi. Freddy Kasırgası nedeniyle Malavi’de ölü sayısının 216’ya ulaştığı bildirilmişti.