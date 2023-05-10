Fransız gazeteci Ukrayna’da füze saldırısında hayatını kaybetti

Agence France-Press (AFP) haber ajansı için çalışan bir Fransız gazeteci, Ukrayna’nın Bakhmut kenti yakınlarında bir Rus roket saldırısında hayatını kaybetti.

32 yaşındaki video koordinatörü Arman Soldin, pazartesi günü kaldığı yere yakın bir bölgeye düzenlenen füze saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti.

Soldin, çatışmaların aylardır devam ettiği Bakhmut’tan 10 kilometre uzaklıktaki Chasiv Yar kasabasında Ukraynalı askerlerle birlikteydi.

Saldırı gerçekleştiğinde meslektaşları yanındaydı. Takımın geri kalanının yaralanmadığı açıklandı.

AFP başkanı Fabrice Fries, “Arman’ın kaybı tüm teşkilatı mahvetti. Ölümü Ukrayna’daki çatışmayı takip eden gazetecilerin her gün karşılaştıkları risk ve tehlikelerin korkunç bir hatırlatıcısıdır.” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Soldin’in savaşın ön saflarındaki çalışmalarına saygılarını sunduğu mesajında “Sevdiklerinin ve meslektaşlarının acısını paylaşıyoruz” yazdı.

Soldin, geçen yılın Şubat ayında Rusya’nın işgalinin ardından Ukrayna’ya giden ilk AFP ekibinin bir parçasıydı ve Eylül ayından beri orada yaşıyordu.