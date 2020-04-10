Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı

Tüm dünya, koronavirüs salgınıyla mücadeleye sürerken, virüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları da devam ediyor. Dünya üzerinde şu ana kadar 1.5 milyondan fazla kişiyi etkileyen virüsün üç yeni belirtisi daha ortaya çıktı. Fransa’daki Ulusal Dermatologlar-Venereologlar Birliği, korona virüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı.

3 YENİ BELİRTİ ORTAYA ÇIKTI

Fransız dermatologlar yeni tip koronavirüsün yol açtığı Kovid-19 belirtileri arasında sahte soğuk yanığı, ürtiker ve geçmeyen kızarıklık gibi cilt rahatsızlıkları olabileceğini duyurdu. Habere göre SNDV, Kovid-19’la ilişkili cilt rahatsızlıkları arasında psödo (sahte) soğuk yanığı, ürtiker (kurdeşen) ve geçmeyen kızarıklıkları saydı.

En sık rastlanan Kovid-19 belirtileri arasında ateş, halsizlik, kuru öksürük ve nefes darlığı gösteriliyor. Ancak bu belirtiler yeni tip koronavirüsü doğrulamak için yeterli değil. Kesin tanı için test yapılması gerekiyor.