Ambalaj firması, “buğu” yapmayan siperlik üretti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kurulu bir ambalaj firması nefes alıp verme sırasında önü buğu yapmayan siperlikleri sağlık çalışanları için üretiyor.

FİRMA GÜNLÜK 400 BİN KAPASİTEYE ÇIKABİLİYOR

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi‘nde faaliyet gösteren ambalaj fabrikası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası özellikle sağlık çalışanları için hayati önem sahip hale gelen siperlik üretmeye başladı. Şu anda günlük “antifog” olarak adlandırılan ve nefes kaynaklı buğuyu önleyebilen 20 bin siperlik üreten firma istendiği takdirde günlük 400 bin kapasiteye çıkabiliyor.