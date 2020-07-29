Dünya

Fransız bakan uyardı: Bittiğini düşündük ama geri geliyor

29 Temmuz 2020
Oliver Veran corona virüs

Fransa Sağlık Bakanı Veran, corona virüs için “Bittiğini düşünüyorduk ama geri geliyor” dedi. Tedbirlere  uyum çağrısı yapan bakan, ikinci dalganın ise söz konusu olmadığını dile getirdi.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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