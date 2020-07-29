Fransız bakan uyardı: Bittiğini düşündük ama geri geliyor

Fransa Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Veran, corona vir\u00fcs i\u00e7in "Bitti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorduk ama geri geliyor" dedi. Tedbirlere\u00a0 uyum \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapan bakan, ikinci dalgan\u0131n ise s\u00f6z konusu olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi.\r\n\r\n\r\nFransa Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Olivier Veran, \u00fclkede yeni tip corona vir\u00fcs (Covid-19) salg\u0131n\u0131nda ikinci dalgan\u0131n s\u00f6z konusu olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak tedbirlere uyulmaya devam edilmesi gerekti\u011fini belirtti.\r\n\r\nVeran, LCI televizyonunda Covid-19 salg\u0131n\u0131na ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n\r\n\u00dclkede salg\u0131n\u0131n h\u0131zland\u0131\u011f\u0131na dair belirtilerin bulundu\u011fu uyar\u0131s\u0131n\u0131 yapan Veran, "(Covid-19'da) ikinci dalga s\u00f6z konusu de\u011fil ancak tedbirlere uyulmaya devam edilmeli" dedi.\r\n\r\n"B\u0130TT\u0130\u011e\u0130N\u0130 D\u00dc\u015e\u00dcND\u00dcK AMA GER\u0130 GEL\u0130YOR"\r\n\r\nVeran, ikinci dalgadan yaln\u0131z Covid-19 tedbirlerine uyularak ka\u00e7\u0131n\u0131labilece\u011fi de\u011ferlendirmesinde bulundu.\r\n\r\n"Covid-19'un bitti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorduk ama geri geliyor. Bir a\u015f\u0131ya ihtiyac\u0131m\u0131z var" diyen Veran, bir haftada yap\u0131lan test say\u0131s\u0131n\u0131 500 bine \u00e7\u0131kard\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nFransa'da salg\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 30 bin 223'e, vaka say\u0131s\u0131 ise 213 bin 341'e y\u00fckseldi.\r\n\r\n