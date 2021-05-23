Fransa’da şampiyon Lille

Futbol‘da Fransa Ligue 1’de Angers’i deplasmanda 2-1 mağlup eden Lille, 83 puanla 10 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşadı.

Türkiye‘nin milli futbolcuları Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1’in son haftasında Angers konuk oldu.

Lille, 10. dakikada Jonathan David ve 45+1’de Burak Yılmaz’ın penaltıdan attığı gollerle rakibin 2-1 mağlup ederek 83 puanla şampiyon oldu. Angers’in tek golü 90+2’de Fulgini’den geldi.

Golcü futbolcu Burak Yılmaz, bu sezon Lille formasıyla 28 maçta 16 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Ligue 1’de bu sezon 31 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı’nın 7 golü bulunurken, Zeki Çelik de 28 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Lille, bugüne kadar Ligue 1’de 1946, 1954 ve 2011’de olmak üzere 3 kez kupayı müzesine götürdü.