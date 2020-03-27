Fransa’da 16 yaşındaki genç kız Covid-19’dan hayatını kaybetti

Dünyayı saran Covid-19 hastalığının genellikle yaşlı ve kronik hastaları öldürdüğü düşünülse de gençlerde de ölümler görülmeye başladı.

Fransa’nın başkenti Paris’te, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki genç kız Covid-19 nedeniyle perşembe akşamı hayatını kaybetti. Julie adındaki lise öğrencisi Covid-19 hastalığına bağlı solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

Kız kardeşinin ani kaybından etkilenen ablası Manon, “Bu hastalığın sadece yaşlıları öldürdüğünü inanmaktan vazgeçmeliyiz. Kimse bu virüs karşısında yenilmez değil” ifadelerini kullandı.

‘Hafif bir öksürükle başlamıştı, biz yetişemeden hastanede öldü’

Julie’nin annesi Sabine, kızının ilk başlarda hafif bir şekilde öksürdüğü ve şuruplarla onu tedavi etmeye çalıştıklarını söyledi. Acılı anne sonra yaşananları şöyle anlatıyor:

“Cumartesi günü kızımın nefes alıp vermekte zorlandığını fark ettik. Pazartesi günü de balgamlı öksürük başlayınca aile doktorumuza gittik. Pratisyen doktor daha kapsamlı testler için bizi hastaneye gönderdi. O akşamdan itibaren her şey çok hızlı bir şekilde gelişti. Kızım Paris’teki Necker çocuk hastanesine transfer edildi. Salı günü yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı, durumu da gittikçe kötüleşiyordu. Julie suni solunum cihaz desteğiyle nefes alıp veriyordu. Fakat perşembe akşama beni aradıklarında, hastaneye yetişemeden kızımı kaybettim.”

Fransa, Avrupa’da koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Ülkedeki toplam vaka sayısı 29 bini aştı, ölü sayısı da bin 696’ya yükseldi. Son gün yaklaşık 4 bin vaka görüldü, 365 kişi yaşamını yitirdi.