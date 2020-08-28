Francisco Montero 1 yıllığına Beşiktaş’ta

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunmaya takviye yaptı. Siyah-beyazlılar, Atletico Madrid’den Francesco Montero ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladı.

Beşiktaş, Montero’yu gelecek sezon da kiralamak isterse öncelik hakkına sahip olacak. Ayrıca Montero önümüzdeki sezon Beşiktaş’ın oynadığı maçların %70’inde forma giyerse siyah-beyazlılar kiralama bedeli ödemeyecek.

1999 doğumlu savunma oyuncusu, yıllık 750 bin Euro kazanacak.

İspanya Ümit Milli Takımı formasını da giymeye başlayan genç futbolcu, 1.85 boyunda ve sol ayağını kullanıyor. Atletico Madrid altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon gelişmesi için Deportivo’ya kiralanan Montero; ligde 30, Kral Kupası’nda da 1 mücadelede sahaya çıktı.