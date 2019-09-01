Formula 2’de kaza: 22 yaşındaki yarışçı Anthoine Hubert yaşamını yitirdi

Formula 2, bugün düzenlenecek yarışın “Hubert’e saygı için” iptal edildiğini açıklarken Formula 3 yarışlarının devam edeceği duyuruldu.

BWT Arden takımı için yarışan Hubert, bu yıl kazandığı iki yarışla pilotlar sıralamasında sekizinci sırada bulunuyordu.

Formula 1’de takımı bulunan Renault, “Anthoine, Renault Spor Akademisi’nin bir parçasıydı ve F1’den önceki son seviye olan F2’de yarışıyordu. Fransız yarışçı çok yetenekli, enerjik ve pozitifti. Gülüşü diğer genç yarışçılarımızın yüzünü aydınlatıyordu” dedi.

Hubert’in ölümünün ardından aralarında Fernando Alonso ve Lewis Hamilton gibi eski ve yeni F1 pilotlarının olduğu çok sayıda kişi başsağlığı mesajı paylaştı.