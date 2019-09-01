Diğer SporlarSpor
Formula 2’de kaza: 22 yaşındaki yarışçı Anthoine Hubert yaşamını yitirdi
Formula 2 pilotu Anthoine Hubert, Belçika Grand Prixinde geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.
22 yaşındaki Fransız yarışçı, Amerikalı Juan Manuel Correa’nın aracıyla çarpıştıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı.
Yarışı düzenleyen Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Hubert’in dün yerel saatle 18.35’te yaşamını yitirdiğini duyurduğu.
Kazada yaralanan Correa ise yoğun bakıma kaldırıldı.
İki bacağı kırılan ve omurgasından yaralanan 20 yaşındaki Corea’nın durumunun stabil ve bilincinin açık olduğu açıklandı.