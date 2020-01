Florida’nın en yaşlı balığı yakalandı

Florida’da bilinen en yaşlı orfozun tutulması, tehlike altındaki türlerin korunması için yapılan çağrıları canlandırdı…

Florida sahillerinde 160 kilogramlık nadir bir orfoz yakalandı. Balıkçı devasa canlıyı yakalamak için sadece misina ve olta iğnesi kullandı.

Av hayvanı yetkilileri balığın 50 yaşında olduğunu düşünüyor. Bu onu eyalette tutulduğu bilinen en yaşlı balık yapıyor.

Devasa Varşova orfozu (Epinephelus nigritus) 29 Aralık’ta yakalandı. Florida Balıkları ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu’na bağlı Balık ve Vahşi Yaşam Araştırma Enstitüsü’nden biyologlar balığın otoliti (denge sağlamaya yardım eden bir kemik türü -ÇN) aracılığıyla yaş testi uyguladı. Bilim insanları, yapısında kalsiyum karbonat bulunan bu kemiği balıkların yaş ve çevre koşullarını belirlemeye yardım etmesi için kullanıyor.

10 omura sahip erişkin Varşova orfozları, benekli kahvrengi bir renge sahip. Enstitüye göre 60’la 500 metre arasındaki derinliklerde yaşayan bu balıklar tek başına dolaşıyor ve yeni yakalanan balık yaklaşık 180 metre derinliğindeki sularda bulunuyordu. Daha genç orfozlar bazen Meksika Körfezi’nin güneyi boyunca sığ sulardaki kayalıklarda ve dalgakıranlarda görülebiliyor.

Destin’de yakalanan 200 kiloya yakın Varşova orfozu eyaletteki ağırlık rekorunu elinde bulundurmaya devam ediyor.

