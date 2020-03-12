Fırtına nedeniyle uçaklar Ercan’a inmekte zorlanıyor

Ülkemizde etkili olan şiddetli rüzgar, havayolu ulaşımında aksamalara neden oldu. Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı uçaklar, Ercan Havaalanı’na inemedi. Adana-Ercan uçuşunu gerçekleştiren Pegasus Hava Yollarına ait PGT 1854 Ercan Havaalanı’na inemeyince Adana’ya geri döndü.

Öte yandan, Meteoroloji Dairesi, bu gece ve yarın yer yer kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak vatandaşlarla yetkililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını istedi.