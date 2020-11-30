Fırat Demir’in cezası belli oldu

Ercan-Yonca kavşağı anayolunda yaya olarak yolu geçmeye çalışan Kıbrıslı Rum Andreas Alexandrou’ya çarpan taksi şoförü Fırat Demir 18 ay hapis cezası aldı.

Kamalı Haber

Ercan-Yonca kavşağı anayolunda yaya olarak yolu geçmeye çalışan Kıbrıslı Rum Andreas Alexandrou’ya çarpan taksi şoförü Fırat Demir 18 ay hapis cezası aldı.

Kararı okuyan Umut İnan, sanığın işlediği suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi. İnan, sanığın 100 kilometre hız tahdidi olan yolda 120 kilometre hızla seyretmesini ve yayayı 100 metre mesafeden görüp, hızını salim hadde indirememesini aleyhine, müteveffanın da bariyerleri atlayıp anayola giriş yapmasını sanığın lehine değerlendirdiklerini belirtti.

İnan, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığa 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.