Finansal Eylem Derneği “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı” hakkında görüşlerini Meclis komitesine iletti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Nisan 16, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Finansal Eylem Derneği “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı” hakkında görüşlerini Meclis komitesine iletti

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Finansal Eylem Derneği

Finansal Eylem Derneği, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı” hakkındaki 17 maddeden oluşan görüşlerini, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ne sunduğunu bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, “KKTC’de finansal suçlarla ve kayıt dışılıkla mücadele etmek, şeffaflığın ve vergi adaletinin sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi için çalışmalar yürütmek; bu alanlarda farkındalığı artırmak üzere eğitim vermek ve kara paranın aklanmasının önlenmesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak” amacıyla kurulan dernek, Ocak ayında komite toplantısına katılarak görüşlerini beyan etmişti.


Dernek, tasarıyla ilgili ifade ettiği önerileri ve dikkat çektiği noktaları, yazılı olarak da Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ne sundu.

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Tags:Finansal Eylem Derneği
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