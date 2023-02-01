Finansal Eylem Derneği kuruldu

Finansal Eylem Derneği adı altında yeni bir dernek kuruldu.

Derneğin amacının, finansal suçlarla ve kayıt dışılıkla mücadele etmek, şeffaflığın ve vergi adaletinin sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi için çalışmalar yürütmek, bu alanlarda farkındalığı artırmak üzere eğitim vermek ve kara paranın aklanmasının önlenmesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak olduğu belirtildi.

Derneğin ocak ayında yapılan genel kurulunda başkanlığa emekli bankacı, uyum alanında çalışan Benan Mirza, asbaşkanlığa gazeteci, yazılım ve eğitim şirketi sahibi Can Sarvan seçildi. Derneğin diğer yönetim kurulu üyeleri arasında, iş insanı Meriç Erülkü, bilgisayar mühendisi ve öğretim görevlisi Hüseyin Sezer Solak ve iş insanı Mustafa Kemal Kanbur yer alıyor.

Açıklamada, Finansal Eylem Derneği’nin kurulur kurulmaz Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin davetiyle, 19 Ocak’ta komitede tartışılmakta olan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı hakkında görüşlerini beyan ettiği kaydedildi.

Ardından 24 Ocak’ta Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’ya bir ziyaret gerçekleştiren dernek, LTB’nin desteği ile kurumsal görüşmelerini ve bir dizi faaliyetini dönüşümlü olarak Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde yapacak.

Finansal Eylem Derneği, finansal suçları önlemek ve yasa tahtında yükümlüleri bilgilendirmek üzere “Transparent Finance Institute” adında bir eğitim kurumu kurma çalışmalarını tamamlayarak, sertifikalı kurslar da verecek.

www.finansaleylem.org adresindeki web sitesinden yurttaşlara katılım çağrısı yapan Finansal Eylem Derneği’ne, 0533 855 52 62 numaralı telefon hattından veya facebook.com/finansaleylemdernegi, instagram.com/finansaleylemdernegi, twitter.com/finansaleylem adreslerindeki sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.