Financial Times: Türkiye’deki kur krizi Erdoğan’ın eseri

Türkiye’de uzun süre cari açık sorunu yaşandığı ancak ihracatta ve yabancı turist sayısındaki artış sayesinde Ağustos ve Eylül aylarında cari işlemler fazlası verildiği vurgulanıyor.

Kurdaki sorunun ise Erdoğan’ın “dengesiz politikaları” ve Merkez Bankası üzerindeki etkisinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Başyazı şöyle devam ediyor:

“Erdoğan, liradaki değer kaybında dış güçleri suçluyor. Ama son sorunlar Erdoğan’ın Mart ayında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı görevden almasının ardından başladı.”

FT, başyazısında, Ağbal’ın son iki yılda görevden alınan üçüncü Merkez Bankası Başkanı olduğu ve Erdoğan’a sadık olan Şahap Kavcıoğlu’nun başkan olarak atanmasıyla liranın yüzde 15 değer kaybettiği, Kasım ayında da faiz oranlarının üçüncü kez düşürüldüğü hatırlatılıyor:

“Gelişmekte olan piyasaların para birimlerinin bu yıl dolar karşısında genel olarak kötü performans sergilediği doğru. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakında varlık alımlarını azaltacağı beklentisi (…) doların değer kazanmasına yol açtı. Gelişmekte olan ülkelerde daha yüksek faiz arayışındaki serbest dolaşan sermaye ülkesine geri dönüyor.”

Başyazıda, Erdoğan’ın kendi ifadesiyle “faiz lobisine” uzun zamandır karşı çıktığı ama aynı zamanda “kurnaz bir pragmatist” olduğu için geçmişteki kur çalkantıları karşısında Merkez Bankası’nın faizi artırmasına izin verdiği ifade ediliyor.