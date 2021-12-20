Filipinler’i tayfun vurdu: Ölü sayısı 200’ün üstünde

Filipinler’de etkili olan Rai tayfununda en az 208 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hızı saatte 195 kilometreye kadar ulaşan tayfun nedeniyle 300 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Ülkenin özellikle güney ve orta bölgelerinde etkili olan afet sonucu evler yıkıldı; yaşanan sellerden milyonlarca kişi etkilendi.
Filipinler polisi, can kaybının 208`e ulaştığını, en az 239 kişinin yaralandığını ve 52 kişinin kayıp durumda olduğunu açıkladı.
Asker, polis, sahil güvenlik ve yangın söndürme ekiplerinin de aralarında bulunduğu binlerce personelin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı bildirildi.
Hong Kong’da Rai Tayfunu alarmı
Hong Kong Gözlemevi, kentin 640 kilometre güneybatısındaki tropik fırtına nedeniyle 1 numaralı tayfun uyarısı yayımladı.
Uyarı, 1974’teki Irma Süper Tayfunu’ndan bu yana, 47 yılda yayımlanan ilk 1 numaralı tayfun uyarısı oldu.
1 numaralı uyarı, en yüksek alarm düzeyine işaret ediyor.
Gözlemevi, saatte 22 kilometre hızla kuzeydoğuya, Güney Çin Denizi’nin kuzey kesimine doğru hareket eden tayfunun kıyıya yaklaştıkça şiddetinin azalacağını, ancak hafta sonuna kadar yoğun yağış getirmesinin beklendiğini bildirdi.
Filipinler’in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran tayfunun yol açtığı afette ölenlerin sayısının 208’e çıktığı bildirildi.