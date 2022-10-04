Filipinler’de 236 milyon pezo değerindeki lotoyu 433 kişi kazandı

Filipinlerde Grand Lotto’nun en büyük ödülü olan 236 milyon pezoyu (74 milyon tl) 433 kişi kazandı.

Filipinler senatosu azınlık lideri Koko Pimentel, “şüpheli” sonuçlar hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Pazartesi günü CNN Filipinler’den The Source’a konuşan araştırma görevlisi Guido David, 6/55 piyangosunda 400’den fazla kazananın olma olasılığının “binden fazla sıfırla takip edilen” bir sayıdan biri olduğunu söyledi.

David, “Örneğin 1000’de üç sıfır, 1 milyonda altı sıfır, 1 milyarda dokuz sıfır, 1 trilyonda 12 sıfır var ama biz bin sıfırdan bahsediyoruz. Bu çok büyük bir sayı” dedi.

Ancak David, dokuzun katları olarak gelen kazanan sayıların matematiksel sıralaması nedeniyle olayın tamamen imkansız olmadığını açıkladı: 09-45-36-27-18-54.

Pimentel, piyangonun olağandışı sonucunun araştırılması için çağrıda bulunurken, “Bu loto oyunları Filipinler Cumhuriyeti tarafından yetkilendirilmiştir. Bu nedenle, bu kumar oyunlarının bütünlüğünü korumamız ve korumamız gerekiyor.” dedi.