Dünya
Filipinler Devlet Başkanı Duterte siyaseti bırakıyor
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, görev süresi sona erdikten sonra siyaseti bırakacak.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, gelecek yıl gerçekleştirilecek seçimde aday olma planını geri çektiğini belirterek görev süresi bitince siyaseti bırakacağını açıkladı.
Filipinler yasaları, ülkede devlet başkanlarını 6 yıllık görev süresiyle sınırlandırıyor. Ülkede devlet başkan yardımcısı, devlet başkanından ayrı seçiliyor.
Devlet Başkan Yardımcılığına aday gösterilmişti
Filipinler’de iktidardaki PDP-Laban Partisi, 8 Eylül’de, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’yi 2022’de yapılacak seçimde Devlet Başkan Yardımcılığına aday göstermişti.
San Fernando City’de düzenlenen PDP-Laban Partisi Ulusal Kongresi’nde konuşan Duterte, partisinin kendisini aday göstermesinin “Filipinler halkına hizmete devam etmesini sağlayacağını” belirtmişti.