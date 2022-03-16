Filede şampiyonluk DAÜ’nün 3-0

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Kadınlar Ligi’nde şampiyon Doğu Akdeniz Üniversitesi oldu.

Kadınlar Ligi final serisinde Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Karpaz Gate Marina şampiyonluk için karşı karşıya geldi.

Final serisinde DAÜ, dün akşam oynanan maçta aldığı galibiyetle seriyi 3-0’a getirmeyi başardı ve mutlu sona ulaştı.

Erenköy Spor Salonu’nda oynanan maçı baştan sona üstün götüren Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), hem maçı hem de serisi 3-0’la tamamladı ve şampiyonluğun sahibi oldu.

Maç sonunda düzenlenen törende şampiyon DAÜ’ye ve finalist Karpaz Gate Marina’ya kupaları takdim edildi.