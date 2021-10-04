Filede İlk maçlar U 14 kızlarda

Voleybolda ilk smaçlar U14 Kızlarda atılacak.
2021-2022 Sezonu 15 Ekim Cuma günü oynanacak olan U14 Kız müsabakaları ile başlayacak.
4 Mayıs tarihin de sona erecek olan sezonda 8 farklı kategoride şampiyonluk mücadelesi verilecek.
U14 Kızlar Liginde ilk hafta karşılaşmalarında Doğu Akdeniz Üniversitesi-Vakıflar, Mağusa Gelişim Akademi –Karpaz Gate Maria ve Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor –Mağusa Spor Akademisi takımları mücadele verecekler.
U18 Kızlar Liginde Ilk hafta karşılaşmaları Doğu Akdeniz Üüniversitesi-Maraş, MVOSD-Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor ve Esentepe –Karpaz Gate Marina maçları yapılacak.