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Filede İlk maçlar U 14 kızlarda

4 Ekim 2021
voleybol





Voleybolda ilk smaçlar U14 Kızlarda atılacak.

2021-2022 Sezonu 15 Ekim Cuma günü oynanacak olan U14 Kız müsabakaları ile başlayacak.

4 Mayıs tarihin de sona erecek olan sezonda 8 farklı kategoride şampiyonluk mücadelesi verilecek.



U14 Kızlar Liginde ilk hafta karşılaşmalarında Doğu Akdeniz Üniversitesi-Vakıflar, Mağusa Gelişim Akademi –Karpaz Gate Maria ve Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor –Mağusa Spor Akademisi takımları mücadele verecekler.

U18 Kızlar Liginde Ilk hafta karşılaşmaları Doğu Akdeniz Üüniversitesi-Maraş,  MVOSD-Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor ve Esentepe –Karpaz Gate Marina maçları yapılacak.

 





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4 Ekim 2021


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