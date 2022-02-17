Ferrari, 2022 F1-75 aracını tanıttı

Bu yıl lansman yapan yedinci takım olan Ferrari , uzun süredir takımın ana sponsoru olan Philip Morris’le yollarını ayırmasının ardından radikal bir değişikliğe gitti.

Takım, kırmızı rengi korumasına rağmen, son kez 1990’ların başında kullanılan siyah renge ağırlık verdi.

Motorsport.com’un aktardığı habere göre, yeni tasarımda aracın ön ve arka kanadında, burunda ve motor kapağında siyah renge yer verildi. Ayrıca Halo ve sürücü numaraları da siyah renge boyandı.