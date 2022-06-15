Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Dinamo Kiev oldu
Spor Toto Süper Lig‘i 2. sırada bitiren temsilcimiz Fenerbahçe‘nin rakibi Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
Tobol (Kazakistan)/Ferencvaros (Macaristan) – Slovan Bratislava (Slovakya)/Dinamo Batum (Gürcistan)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Shkupi (Kuzey Makedonya)/Lincoln (Cebelitarık)
Lech Poznan (Polonya)/Karabağ (Azerbaycan) – Zürih (İsviçre)
HJK Helsinki (Finlandiya)/RFS (Letonya) – Viktoria Plzen (Çekya)
The New Saints (Galler)/Linfield (Kuzey İrlanda) – Bodo Glimt (Norveç)/Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)
Ballkani (Kosova)/Zalgiris (Litvanya) – Malmö (İsveç) / La Fiorita/Inter Club d’Escaldes/Levadia Tallinn/Vikingur
Ludogorets (Bulgaristan)/Sutjeska (Karadağ) – Shamrock Rovers (İrlanda)/Hibernians (Malta)
Maribor (Slovenya)/Shakhtyor (Belarus) – Zrinjski (Bosna Hersek)/Sheriff (Moldova)
Maccabi Hayfa (İsrail) – Olympiakos (Yunanistan)
Pyunik (Ermenistan)/Cluj (Romanya) – F91 Dudelange (Lüksemburg)/Tirana (Arnavutluk)
Midtjylland (Danimarka) – AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)
Dinamo Kiev (Ukrayna) – Fenerbahçe