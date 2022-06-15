Spor

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu

15 Haziran 2022
Fenerbahçe






Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Dinamo Kiev oldu

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi‘nde 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.




Spor Toto Süper Lig‘i 2. sırada bitiren temsilcimiz Fenerbahçe‘nin rakibi Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev oldu.



UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Tobol (Kazakistan)/Ferencvaros (Macaristan) – Slovan Bratislava (Slovakya)/Dinamo Batum (Gürcistan)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Shkupi (Kuzey Makedonya)/Lincoln (Cebelitarık)

Lech Poznan (Polonya)/Karabağ (Azerbaycan) – Zürih (İsviçre)

HJK Helsinki (Finlandiya)/RFS (Letonya) – Viktoria Plzen (Çekya)

The New Saints (Galler)/Linfield (Kuzey İrlanda) – Bodo Glimt (Norveç)/Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)

Ballkani (Kosova)/Zalgiris (Litvanya) – Malmö (İsveç) / La Fiorita/Inter Club d’Escaldes/Levadia Tallinn/Vikingur

Ludogorets (Bulgaristan)/Sutjeska (Karadağ) – Shamrock Rovers (İrlanda)/Hibernians (Malta)

Maribor (Slovenya)/Shakhtyor (Belarus) – Zrinjski (Bosna Hersek)/Sheriff (Moldova)

Maccabi Hayfa (İsrail) – Olympiakos (Yunanistan)

Pyunik (Ermenistan)/Cluj (Romanya) – F91 Dudelange (Lüksemburg)/Tirana (Arnavutluk)

Midtjylland (Danimarka) – AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)

Dinamo Kiev (Ukrayna) – Fenerbahçe



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15 Haziran 2022






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