Fenerbahçe’den Şampiyonlar Ligi’ne erken veda

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile Ülker Stadyumu’nda karşılaştı. Zaman zaman gergin anların yaşandığı karşılaşmada konuk Kiev, 57. dakikada Buyalsky ile öne geçti. Fenerbahçe’de İsmail Yüksek, 53. dakikada oyundan atıldı. Enner Valencia ise 69. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamadı. 88. dakikada Szalai’nin kafasıyla gelen gol, karşılaşmayı uzatmalara götürdü. Dinamo Kiev’de Karavaev, 114. dakikada takımını bir kez daha öne geçirdi ve son düdükle beraber 2-1 kazanan Ukrayna ekibi, yoluna devam eden taraf oldu. Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.