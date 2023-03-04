Fenerbahçe’de teknik direktörlüğe getirilen Serhat Deniz’e kutlama - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mart 4, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Fenerbahçe’de teknik direktörlüğe getirilen Serhat Deniz’e kutlama

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Fenerbahçe’de teknik direktörlüğe getirilen Serhat Deniz’e kutlama

Kıbrıslı Türk teknik direktör Serhat Deniz, 1 yıldır antrenör olarak görev yaptığı Fenerbahçe kadın futbol takımında teknik direktörlüğe getirildi.

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Serhat Deniz
ERHÜRMAN’DAN KUTLAMA

Ülkemizde özellikle kadın futboluna önemli hizmetlerde bulunan ve son 1 yıldır da Türkiye’de Fenerbahçe Kulübünde kadın futbol takımı antrenörü olarak çalışan Serhat Deniz’in teknik direktörlüğe getirilmesine kutlama ve tebrik mesajları gönderiliyor.

CTP Genel Başkanı ve eski başbakanlardan Tufan Erhürman da şu mesajı paylaştı;

Tufan Erhürman, Serhat Deniz’i kutladı ve tebrik etti

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