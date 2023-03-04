Fenerbahçe’de teknik direktörlüğe getirilen Serhat Deniz’e kutlama

Kıbrıslı Türk teknik direktör Serhat Deniz, 1 yıldır antrenör olarak görev yaptığı Fenerbahçe kadın futbol takımında teknik direktörlüğe getirildi.



ERHÜRMAN’DAN KUTLAMA

Ülkemizde özellikle kadın futboluna önemli hizmetlerde bulunan ve son 1 yıldır da Türkiye’de Fenerbahçe Kulübünde kadın futbol takımı antrenörü olarak çalışan Serhat Deniz’in teknik direktörlüğe getirilmesine kutlama ve tebrik mesajları gönderiliyor.

CTP Genel Başkanı ve eski başbakanlardan Tufan Erhürman da şu mesajı paylaştı;