Bakü'de silahlı soygun: Bir güvenlik görevlisi öldü, 2 kişi yaralandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mart 4, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Bakü’de silahlı soygun: Bir güvenlik görevlisi öldü, 2 kişi yaralandı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Bakü'de silahlı soygun

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de ATM’ye para transferi yapıldığı sırada gerçekleştirilen silahlı soygunda bir güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hatai ilçesindeki marketin girişinde yer alan ATM’ye para transferi gerçekleştirildiği sırada kimliği henüz belirlenmeyen kişilerce silahlı saldırıda bulunulduğu bildirildi.

Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği’nden (TABİB) yapılan açıklamada da saldırıda bir güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin yaralandığı belirtildi.


Saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Öte yandan sosyal medyada saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.

Kayıtlarda güvenlik görevlilerine ateş açan iki kişinin paraları alarak kaçtıkları, görevlilerin yere yığıldığı görülüyor.

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Tags:Azerbaycanbakü
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