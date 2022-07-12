Fenerbahçe’de hedef Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, futbolcuları yeni sezona ağır antrenman temposuyla hazırlıyor. Deneyimli çalıştırıcı, sarı lacivertliler ile Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe 15 Haziran’da çim zemine ayak bastığından itibaren yoğun bir antrenman temposuna girdi.

Her gün çift antrenman yapan sarı lacivertliler, bu süreçteki 6 hazırlık maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Jorge Jesus’un öğrencileri, hazırlık maçı yaptığı günlerde de sabah idmanlarıyla çalışmalarını sürdürdü.

Jesus’un sezon öncesi ağır antrenman temposunun gerekçesi de öğrenildi.

Portekizli teknik adam, Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerin fiziksel gücü ile Süper Lig’deki takımların fiziksel gücü arasında büyük fark olduğunu düşünüyor.

Bu nedenle Jesus’un öncelikli hedefinin, takımı Avrupa seviyesine çıkarmak olduğu gelen haberler arasında.

Tempolu ve agresif bir takım hedefleyen Jorge Jesus, 90 dakika ayakta kalacak futbolculara ihtiyacı olduğunu her toplantıda vurguluyor.

Savunma kurgusunu Dinamo Kiev maçlarına kadar oturtmayı planlayan Jesus, ön libero ve santrfor takviyeleri ile takımı büyük oranda şekillendirmiş olacak.