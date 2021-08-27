UEFA Avrupa Ligi’nde grup kuraları çekildi. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde grup kuraları çekildi.

Fenerbahçe, D Grubu’nda Olympiakos (Yunanistan), Frankfurt (Almanya) ve Royal Antwerp (Belçika) ile eşleşti.

Galatasaray ise E Grubu’nda Lazio (Fransa), Lokomotiv Moskova (Rusya) ve Marsilya (Fransa) ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçları 16 Eylül’de başlayacak.

A GRUBU : Lyon, Rangers, Sparta Prag, Brondby

: Lyon, Rangers, Sparta Prag, Brondby B GRUBU : Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm Graz

: Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm Graz C GRUBU : Napoli, Leicester, Spartak Moskova, Legia

: Napoli, Leicester, Spartak Moskova, Legia D GRUBU : Olympiakos, Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerp

: Olympiakos, Frankfurt, Antwerp E GRUBU : Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya, Galatasaray

: Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya, F GRUBU : Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjylland

: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjylland G GRUBU : Bayer Leverkusen, Celtic, Betis, Ferencvaros

: Bayer Leverkusen, Celtic, Betis, Ferencvaros H GRUBU: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham, Rapid Wien

Bu sezon Avrupa Ligi’ndeki takım sayısı 48’den 32’ye düşürüldü.