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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu

27 Ağustos 2021
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi





UEFA Avrupa Ligi’nde grup kuraları çekildi.  Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde grup kuraları çekildi.



Fenerbahçe, D Grubu’nda Olympiakos (Yunanistan), Frankfurt (Almanya) ve Royal Antwerp (Belçika) ile eşleşti.

Galatasaray ise E Grubu’nda Lazio (Fransa), Lokomotiv Moskova (Rusya) ve Marsilya (Fransa) ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçları 16 Eylül’de başlayacak.

  • A GRUBU: Lyon, Rangers, Sparta Prag, Brondby
  • B GRUBU: Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm Graz
  • C GRUBU: Napoli, Leicester, Spartak Moskova, Legia
  • D GRUBU: Olympiakos, Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerp
  • E GRUBU: Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya, Galatasaray
  • F GRUBU: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjylland
  • G GRUBU: Bayer Leverkusen, Celtic, Betis, Ferencvaros
  • H GRUBU: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham, Rapid Wien

Bu sezon Avrupa Ligi’ndeki takım sayısı 48’den 32’ye düşürüldü.





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27 Ağustos 2021


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