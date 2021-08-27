UEFA Avrupa Ligi’nde grup kuraları çekildi. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi’nde grup kuraları çekildi.
Fenerbahçe, D Grubu’nda Olympiakos (Yunanistan), Frankfurt (Almanya) ve Royal Antwerp (Belçika) ile eşleşti.
Galatasaray ise E Grubu’nda Lazio (Fransa), Lokomotiv Moskova (Rusya) ve Marsilya (Fransa) ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçları 16 Eylül’de başlayacak.
- A GRUBU: Lyon, Rangers, Sparta Prag, Brondby
- B GRUBU: Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm Graz
- C GRUBU: Napoli, Leicester, Spartak Moskova, Legia
- D GRUBU: Olympiakos, Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerp
- E GRUBU: Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya, Galatasaray
- F GRUBU: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjylland
- G GRUBU: Bayer Leverkusen, Celtic, Betis, Ferencvaros
- H GRUBU: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham, Rapid Wien
Bu sezon Avrupa Ligi’ndeki takım sayısı 48’den 32’ye düşürüldü.