Fenerbahçe Kadıköy’de yine kayıp

Fenerbahçe, Süper Lig’in 30. haftasında Ülker Stadı’nda Gençlerbirliği’ne 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
Süper Lig’in 30. haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe son sırada bulunan Gençlerbirliği’ni konuk etti.
Sarı lacivertliler mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak zirve yolunda büyük yara aldı.
Gençlerbirliği’ne galibiyeti getiren goller 39. dakikada Serdar Aziz (KK) ve 63. dakikada Floyd Ayite’den geldi. Fenerbahçe’nin maçtaki tek golünü 35. dakikada Filip Novak kaydetti.
Fenerbahçe bu sonuçla haftayı 58 puanla kapattı. Gençlerbirliği ise puanını 24’e çıkardı.
İlk Yarı
11. dakikada Luiz Gustavo’nun ara pasına hareketlenen Osayi-Samuel, sağdan ceza sahasına girdi. Kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kalan Osayi-Samuel’in vuruşunda, Nordfeldt meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.
15. dakikada sağ taraftan Sosa’nın kullandığı köşe atışında penaltı noktası civarında iyi yükselen Novak’ın etkisiz kafa vuruşunda, meşin yuvarlak altıpas içinde Serdar Aziz’in önüne düştü. Serdar Aziz, ayağının dışıyla vurmak istediği topu ıskalarken, meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt’te kaldı.
GOL 35. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sarı-lacivertlilerin rakip yarı alanın ortalarından sağ taraftan kazandığı serbest atışta, Sosa ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkteki Novak’ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0
GOL 39. dakikada Gençlerbirliği skora denge getirdi. Soldan Halil İbrahim Pehlivan’ın ortasında altıpas üzerinde Serdar Aziz’in ters vuruşunda top filelere gitti: 1-1