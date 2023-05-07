Fenerbahçe Giresun’da 2 puan bıraktı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mayıs 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Fenerbahçe Giresun’da 2 puan bıraktı

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Fenerbahçe Giresun’da 2 puan bıraktı

Spor Toto Süper Lig’in 33. hafta maçında Giresunspor, sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Mücadele berabere sonuçlandı.

Maçta goller; 21. dakikada Batshuayi’nin penaltısı ve 68. dakikada Bajic’ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 68 puana yükseldi. Sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor ise 28’e yükseltti.

Fenerbahçe, Süper Lig’de gelecek hafta Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak. Giresunspor ise aynı haftada deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor’dan 3 puan alacak.

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