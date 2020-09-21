Fenerbahçe, evinde Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Süper Lig’in 2. haftasında Atakaş Hatayspor’u konuk etti. İki kırmızı kartın çıktığı karşılaşma 0-0 sona erdi.

Fenerbahçe, sezonun ilk iç saha maçında puan kaybetti. Sarı lacivertliler, konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

Hatayspor’da 73. dakika Ruben Ribeiro ile 81. dakikada Isaac Sackey, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktılar.

DERBİ ÖNCESİ PUAN KAYBETTİ

Kritik Galatasaray derbisi öncesi sarı lacivertliler, tutuk bir oyun sergilediği maçtan sonra bu sezon ki ilk puanlarını kaybetmiş oldu. Bu sonucun ardından ilk maçlarını kazanan iki takım da 4 puanla haftayı tamamladı.

DEV DERBİ 27 EYLÜL’DE

Süper Lig’in 3. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Arena’da oynanacak.