Fenerbahçe 10 kişiyle kazandı: 0-2

Fenerbahçe, Süper Lig’in 11. haftasında Yukatel Denizlispor’u 10 kişiyle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı lacivertlilerde Serdar Aziz kırmızı kart gördü.

Süper Lig’in 11. haftası nefes kesen bir maça sahne oldu. Fenerbahçe, Denizli Atatürk Stadı’nda Yukatel Denizlispor’a konuk oldu.

Sarı lacivertliler, 9. dakikada Cisse ve 40. dakikada Gökhan Gönül’ün golleriyle Denizlispor’u 2-0 yendi.

Yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran Fenerbahçe’nin kalecisi Altay Bayındır, Denizlispor’un 56. dakikada kullandığı penaltıda gole izin vermedi.

Fenerbahçe’de Serdar Aziz, 54. dakikada kırmızı kart gördü.

Derbideki Beşiktaş mağlubiyetini ardından Denizlispor deplasmanında moral bulan Fenerbahçe 23 puana yükseldi. Ligde 5 maçtır kazanamayan Yukatel Denizlispor 6 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL 9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ferdi’nin, son çizgi civarından geriye aktardığı topla buluşan Cisse’nin vuruşunda, Özer’e de çarpan top filelere gitti: 1-0.

17. dakikada sağ kanattan Caner Erkin’in yaptığı ortada Serdar Aziz’in kafa vuruşuyla kaleye gönderdiği top, yandan auta çıktı.

21. dakikada sol kanattan Caner Erkin’in yaptığı ortada kaleye paralel giden topa müsait durumdaki Pelkas ve Cisse dokunamadı.

30. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Ozan’ın pasıyla hareketlenen Ferdi’nin aktardığı topla ceza sahasına giren Mert Hakan’ın sol çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta, top yandan dışarı gitti.

34. dakikada Sagal’ın sol kanattan yaptığı ortada Rodallega’nın ceza sahası hemen önünden attığı sert şutta, top yandan auta çıktı.

GOL 40. dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan kazanılan köşe atışını kullanan Caner Erkin’in yaptığı ortada ön direkte topa iyi yükselen Gökhan Gönül, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

42. dakikada Sosa’ın sol kanattan yaptığı ortada Serdar’ın kafayla aktardığı topu Tisserand filelere gönderdi. Ancak VAR’dan gelen uyarı üzerine ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Fenerbahçe 2-0 önde tamamladı.