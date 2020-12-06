Aracıyla bisikletliye çarptı

Mehmet Günen yönetimindeki MC 625 plakalı araç bu akşam saat 19.00 sıralarında bisikletli sürücü Ramazan Altay’a çarptı. Kaza sonucu Altay yaralanarak Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’nın paylaşımı:

Bu akşam saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde, Mehmet Günen (E-22), yönetimindeki MC 625 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Devpa Süper Market Çemberine yaklaştığı sırada o esnada yol içerisinde bisikleti ile aynı istikamete doğru giden Ramazan Altay (E-63)’a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Ramazan Altay kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.